Юров не войдет в заявку «Миннесоты» на стартовый матч сезона в НХЛ. Дебют экс-форварда «Металлурга» откладывается (The Athletic)

Данила Юров не войдет в заявку «Миннесоты» на первый матч нового сезона НХЛ.

Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что позицию в четвертом звене, на которую претендует российский нападающий, займет Райли Хайд . Его родители летят в Сент-Луис, где в ночь с 9 на 10 октября пройдет стартовый матч «Уайлд » в регулярке.

Юров перешел из «Металлурга» в это межсезонье. В прошлом FONBET чемпионате КХЛ на его счету 25 (13+12) очков за 46 матчей, а также один гол за пять игр в Кубке Гагарина.

В предсезонных матчах НХЛ 21-летний россиянин набрал 1 (0+1) очко за 6 игр.