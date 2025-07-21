«Витязь» погасил долги перед бывшими тренерами клуба. Об этом сообщил возглавлявший команду Десятков
«Витязь» погасил задолженность перед бывшими тренерами клуба.
Об этом сообщил тренер Павел Десятков, возглавлявший команду в прошлом сезоне.
«Витязь» рассчитался с тренерским штабом. Я благодарен за это руководству клуба, болельщикам за поддержку.
С нами остается частичка «Витязя» в сердце. Конечно, хотелось с этой командой двигаться дальше, были идеи, понимание, что надо было делать, как усилить игру», – сказал Павел Десятков.
Подмосковный клуб пропустит предстоящий сезон КХЛ из-за недостатка финансирования.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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