«Витязь» погасил долги перед бывшими тренерами клуба. Об этом сообщил возглавлявший команду Десятков

«Витязь» погасил задолженность перед бывшими тренерами клуба.

Об этом сообщил тренер Павел Десятков, возглавлявший команду в прошлом сезоне.

«Витязь» рассчитался с тренерским штабом. Я благодарен за это руководству клуба, болельщикам за поддержку.

С нами остается частичка «Витязя » в сердце. Конечно, хотелось с этой командой двигаться дальше, были идеи, понимание, что надо было делать, как усилить игру», – сказал Павел Десятков.

Подмосковный клуб пропустит предстоящий сезон КХЛ из-за недостатка финансирования.