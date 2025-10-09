Овечкин об 1:3 с «Бостоном»: «Вашингтон» выглядел неплохо, но не реализовал моменты. Это вопрос времени, мы будем лучше с каждой игрой»
Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче НХЛ.
Игра регулярного чемпионата против «Бостона» закончилась со счетом 1:3. Российский нападающий провел на льду 18:16 (6:22 – в большинстве), не отметившись результативными действиями.
«Мы выглядели неплохо, но с каждой игрой будем все лучше и лучше. Думаю, это вопрос времени. У всех четырех звеньев были неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали их.
Первые матчи всегда ощущаются по-другому: меняется темп, атмосфера, и иногда ты немного зажимаешься. У обеих команд было много недопонимания и брака.
Неприятное поражение, но мы будем двигаться дальше», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости