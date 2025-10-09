Овечкин об 1:3 с «Бостоном»: «Вашингтон» выглядел неплохо, но не реализовал моменты. Это вопрос времени, мы будем лучше с каждой игрой»

Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче НХЛ.

Игра регулярного чемпионата против «Бостона » закончилась со счетом 1:3. Российский нападающий провел на льду 18:16 (6:22 – в большинстве), не отметившись результативными действиями.

«Мы выглядели неплохо, но с каждой игрой будем все лучше и лучше. Думаю, это вопрос времени. У всех четырех звеньев были неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали их.

Первые матчи всегда ощущаются по-другому: меняется темп, атмосфера, и иногда ты немного зажимаешься. У обеих команд было много недопонимания и брака.

Неприятное поражение, но мы будем двигаться дальше», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб