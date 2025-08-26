Галлан об уровне КХЛ и НХЛ: «Большой разницы не вижу. Здесь достаточно североамериканских игроков, они играют в похожем стиле»
Жерар Галлан сравнил уровень КХЛ и НХЛ.
– Насколько хорошо вы знакомы с КХЛ?
– Когда я работал в НХЛ, пристально за КХЛ не следил. Знал счета, следил за некоторыми игроками. В целом знаком с уровнем.
– Какие главные различия между НХЛ и КХЛ?
– Пока что я думаю, что большой разницы нет. Я ее не заметил. Но когда начнем проводить матчи в КХЛ, я пойму. В КХЛ есть достаточно североамериканских игроков, они играют в похожем стиле, – сказал главный тренер китайского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
