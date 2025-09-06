Дерек Райан завершил карьеру. Форвард не был выбран на драфте, дебютировал в НХЛ в 29 лет и провел 666 матчей с учетом плей-офф

Дерек Райан завершил карьеру.

38-летний экс-форвард «Каролины», «Калгари » и «Эдмонтона » объявил о завершении карьеры.

Американец не был задрафтован клубами НХЛ и дебютировал в лиге в возрасте 29 лет. Всего он провел в ней 10 сезонов. На его счету 606 матчей в регулярных чемпионатах и 209 (82+127) очков.

Также он провел 60 игр в плей-офф, где отметился 10 (3+7) баллами. В 2024 году он дошел с «Ойлерс» до финала Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Райан провел за «нефтяников» 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (1+5) очков. В плей-офф, где команда вновь дошла до финала, он на лед не выходил.

До НХЛ Дерек выступал в канадской студенческой лиге, а также в Венгрии, Австрии и Швеции.

В сезоне-2014/15 он стал лучшим бомбардиром сезона и MVP шведской лиги в составе «Эребру», набрав 60 (15+45) очков в 55 играх в регулярном чемпионате.

В составе сборной США Райан принял участие в двух чемпионатах мира (2017, 2018 – бронзовая медаль).