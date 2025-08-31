  • Спортс
  • Генменеджер «Нью-Джерси» о Хьюзе: «Соглашение будет подписано, крайний срок – тренировочный лагерь. Плохо, когда единственный рычаг давления у игрока – это бойкот»
Генменеджер «Нью-Джерси» о Хьюзе: «Соглашение будет подписано, крайний срок – тренировочный лагерь. Плохо, когда единственный рычаг давления у игрока – это бойкот»

Генменеджер «Нью-Джерси» рассказал, как проходят переговоры с Люком Хьюзом.

Ранее сообщалось, что «Девилс» не могут договориться с 21-летним защитником о новом контракте. «Нью-Джерси» хочет подписать либо максимальный 8-летний контракт, либо «мостик» на 2-3 года. Представители хоккеиста настаивают на пятилетнем продлении. Тогда Люк Хьюз станет неограниченно свободным агентом одновременно с братом – Джеком Хьюзом.

– Мы продолжаем общаться и обмениваться идеями. В конце концов, соглашение будет подписано. Крайний срок – это тренировочный лагерь, верно?

Очень часто сделки доводятся до конца именно в последний момент. Мы надеемся решить вопрос быстрее, и обе стороны действительно много работают над этим.

– Насколько в лагере Хьюза и в руководстве команды учитывают прошлогоднюю задержку с контрактом Доусона Мерсера и пример с Джереми Сваймена в «Бостоне»?

– Конечно, это имеет значение и для нас, и, уверен, для Люка и Пэта [Бриссона] (агента Хьюза – Спортс’‘). В конце концов, когда у игрока на этом этапе карьеры единственный рычаг давления – это бойкот [тренировочного лагеря], это плохо.

Честно говоря, в таких случаях не выигрывает никто. Поэтому Пэт и я стараемся изо всех сил найти общее решение, – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
