«Локомотив» поднял первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина под своды арены перед матчем с «Трактором»
«Локомотив» поднял чемпионский стяг под своды «Арены-2000».
Ярославский клуб играет с «Трактором» (0:0, первый период) в мачте за Кубок Открытия.
Перед началом игры состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены «Локомотива». В прошлом сезоне ярославцы впервые стали обладателями Кубка Гагарина.
Изображение: скриншот видео из телеграм-канала КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости