«Локомотив» поднял первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина под своды арены перед матчем с «Трактором»

«Локомотив» поднял чемпионский стяг под своды «Арены-2000».

Ярославский клуб играет с «Трактором » (0:0 , первый период) в мачте за Кубок Открытия .

Перед началом игры состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены «Локомотива». В прошлом сезоне ярославцы впервые стали обладателями Кубка Гагарина.

Изображение: скриншот видео из телеграм-канала КХЛ.