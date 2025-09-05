Егор Сурин забил первый гол сезона-2025/26 в матче «Локомотива» с «Трактором» за Кубок Открытия
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин стал автором первого гола сезона-2025/26.
Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартовал матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором» (1:0, перерыв).
19-летний нападающий ярославского клуба Егор Сурин отметился заброшенной шайбой на 40-й минуте.
