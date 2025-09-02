Чейз Приски назвал лучшие качества хоккеистов «Флориды».

Защитник провел 4 матча в НХЛ за «Пантерс» в сезоне-2021/22. Этим летом он подписал контракт с «Сибирью ».

– Вы помните свою первую игру в НХЛ?

– Да, конечно. Это был один из лучших дней в моей жизни, который я провел с семьей и друзьями. Мне показалось, что я хорошо сыграл, что было приятно. Это было нечто – наконец-то получить награду за долгие годы упорного труда, это очень, очень приятно.

– Вам довелось играть с Юбердо, Барковым, Райнхартом. Кто вас больше всего впечатлил во «Флориде»?

– Все впечатлили по-своему. Например, Юбердо – один из лучших распасовщиков и плеймейкеров, на мой взгляд, в мире. Барков – это его универсальное хоккейное чутье, игра в защите, нападении, защита шайбы. Он делает практически все.

Райнхарт – просто чистый бомбардир. У него просто элитный игровой интеллект. Поэтому играть с ними было очень здорово. Даже просто тренироваться, учиться и видеть, что у них действительно хорошо получается.

– Если говорить о защитниках «Пантерс» на тот момент, когда вы были в команде, то лучшим был Аарон Экблад. На что вы обращали внимание в его игре? Чему вы научились?

– Он очень хорош. Он отлично понимает игру. Поэтому важно понимать, насколько просто он играет, а когда есть время, переходит в атаку.

То же самое было и с Густавом Форслингом , моим партнером по защите в АХЛ, а затем в НХЛ. Было приятно увидеть знакомое лицо, – сказал защитник «Сибири» Чейз Приски .

