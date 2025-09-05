Игорь Бутман: «Шипачев и Гусев – чистые дирижеры, только на льду. Они хоть толком и не играли в НХЛ, но их хоккей не стал от этого хуже»

Игорь Бутман оценил игру форвардов Вадима Шипачева и Никиты Гусева.

«Сегодня начинается очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге. В ней не так много российских звезд, как в Национальной хоккейной лиге. Но надо обязательно иметь в виду, что многие из наших звезд в НХЛ начинали именно в КХЛ, взять того же Кирилла Капризова.

Буду надеяться, что все получится и у челябинца Максима Шабанова. В прошлом сезоне я болел за игравший в финале «Трактор», потому что моя жена из Челябинска.

Звезды остаются и в КХЛ. Вадим Шипачев из минского «Динамо», Никита Гусев из московского «Динамо», используя музыкальную терминологию, чистые дирижеры, только на льду. Когда надо, они могут обыграть или отдать пас. Они хоть толком и не играли в НХЛ, но их хоккей не стал от этого хуже.

К примеру, нельзя же говорить, что Владимир Крутов – не величайший хоккеист, хоть у него в «Ванкувере» и не получилось. Поэтому мы должны обращать внимание не только на тех, кто играет сейчас за рубежом, но и на выступающих в нашей лиге», – считает народный артист РФ Игорь Бутман.