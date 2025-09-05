Александр Радулов рассказал, что получает удовольствие от игры в КХЛ.

– Как вам игралось в предсезонке? В одном из матчей Кубка Блинова вы едва не сделали хет‑трик.

– Очень прикольно вернуться и начать все заново, с нуля. Увидеть всех пацанов, поработать вместе. Очень круто снова играть в хоккей – это главное!

Я кайфую от этой атмосферы, от того, что еще играю в КХЛ , получаю от этого большое удовольствие. А с кем и как меня ставят в тройку – без разницы. У нас хорошая команда, каждый может сыграть с каждым. Мы это в прошлом сезоне доказали, завоевав Кубок Гагарина.

Но сейчас – новый сезон. Мы начинаем все заново, с чистого листа, – сказал 39-летний форвард «Локомотива » Александр Радулов .