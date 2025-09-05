Александр Радулов: «Кайфую от того, что еще играю в КХЛ. С кем и как меня ставят в тройку – без разницы, у «Локомотива» хорошая команда»
Александр Радулов рассказал, что получает удовольствие от игры в КХЛ.
– Как вам игралось в предсезонке? В одном из матчей Кубка Блинова вы едва не сделали хет‑трик.
– Очень прикольно вернуться и начать все заново, с нуля. Увидеть всех пацанов, поработать вместе. Очень круто снова играть в хоккей – это главное!
Я кайфую от этой атмосферы, от того, что еще играю в КХЛ, получаю от этого большое удовольствие. А с кем и как меня ставят в тройку – без разницы. У нас хорошая команда, каждый может сыграть с каждым. Мы это в прошлом сезоне доказали, завоевав Кубок Гагарина.
Но сейчас – новый сезон. Мы начинаем все заново, с чистого листа, – сказал 39-летний форвард «Локомотива» Александр Радулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости