Радулов о «Локомотиве» при Хартли: «Не сказал бы, что многое поменялось. Какие-то моменты есть, но это не кардинальные изменения. В средней зоне теперь чуть иначе играем, в обороне есть нюансы»

Александр Радулов высказался о работе с тренером Бобом Хартли.

В межсезонье специалист возглавил «Локомотив». Ранее Хартли уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом».

– Как сильно «Локомотив» изменился при Хартли? Стал ли он похож на клуб из НХЛ, где вы выступали раньше?

– Я бы не сказал, что поменялось многое. Какие-то определенные моменты есть, но это не кардинальные изменения. Например, в средней зоне теперь чуть иначе играем. В обороне есть какие-то нюансы. Но в основном, думаю, ничего такого не произошло.

Когда ты бьешься за каждую шайбу в равных моментах, где шансы 50 на 50 и на все может повлиять любой отскок, важно выигрывать силовую борьбу. Тогда все начинает получаться. Об этом говорится в раздевалке. Боб пытается это донести.

Ты как тренер можешь нарисовать что угодно, но когда ты проигрываешь борьбу, то ничего не выйдет. А вот когда ее выигрываешь, то владеешь шайбой, диктуешь свои условия и свою игру.

– Хартли говорил, что ему важно поработать с Радуловым: «В каждой команде важен такой харизматичный лидер». У вас было личное общение?

– Да, Боб всем звонил. Вообще мы раньше друг друга хорошо не знали, были знакомы только заочно. Я знал Хартли через Патрика Руа и Илюху Ковальчука, а лично мы только в этом году поговорили. Он мне звонил после подписания контракта. Потом было собрание, когда он только приехал.

Новая страница, новый этап для всех нас. Это нормально, это хоккей. Здесь так происходит, – сказал форвард «Локомотива » Александр Радулов .