Рокко Грималди: «В КХЛ стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке все более прямолинейно: «бей-беги», выбросы шайбы»

Рокко Грималди сравнил стиль игры в России и Северной Америке.
Нападающий ранее выступал в АХЛ и НХЛ.
– Нужно ли вам время, чтобы адаптироваться к хоккею КХЛ, к этому стилю игры?
– Это действительно другой стиль. Ребята мне сразу сказали, что он отличается от того, к чему я привык, и я это уже почувствовал.
Здесь больше движения шайбы, стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке все более прямолинейно: много простого хоккея, «бей-беги», выбросы шайбы.
Здесь больше игры «вширь», больше пасов поперек. Игроки дольше держат шайбу. Так что к этому нужно привыкнуть.
Сейчас я вхожу в ритм и хочу чувствовать себя уверенно к старту сезона, – сказал американский новичок СКА Рокко Грималди.
