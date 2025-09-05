Рокко Грималди: «В КХЛ стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке все более прямолинейно: «бей-беги», выбросы шайбы»

Рокко Грималди сравнил стиль игры в России и Северной Америке.

Нападающий ранее выступал в АХЛ и НХЛ .

– Нужно ли вам время, чтобы адаптироваться к хоккею КХЛ, к этому стилю игры?

– Это действительно другой стиль. Ребята мне сразу сказали, что он отличается от того, к чему я привык, и я это уже почувствовал.

Здесь больше движения шайбы, стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке все более прямолинейно: много простого хоккея, «бей-беги», выбросы шайбы.

Здесь больше игры «вширь», больше пасов поперек. Игроки дольше держат шайбу. Так что к этому нужно привыкнуть.

Сейчас я вхожу в ритм и хочу чувствовать себя уверенно к старту сезона, – сказал американский новичок СКА Рокко Грималди.