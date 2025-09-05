Исаев, Мерфи и Ливо – в топ-3 игроков Фэнтези КХЛ перед стартом турнира. Дедлайн сбора составов – сегодня в 19:00 мск
На Спортсе’’ продолжается сбор команд для фэнтези-турнира КХЛ-2025/26.
Собрать свой состав можно здесь.
Самые популярные игроки за 5 часов до дедлайна – это вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, защитник СКА Тревор Мерфи и форвард «Трактора» Джош Ливо.
Следом за ними защитник челябинцев Джордан Гросс и нападающий СКА Матвей Короткий.
Напомним, что Фэнтези КХЛ-2025/26 стартует на Спортсе’’ сегодня, 5 сентября. Создать свою команду нужно до 19:00 мск, перед началом матча открытия сезона.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези КХЛ на Спортсе’‘
