На Спортсе’’ продолжается сбор команд для фэнтези-турнира КХЛ-2025/26.

Собрать свой состав можно здесь .

Самые популярные игроки за 5 часов до дедлайна – это вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, защитник СКА Тревор Мерфи и форвард «Трактора» Джош Ливо.

Следом за ними защитник челябинцев Джордан Гросс и нападающий СКА Матвей Короткий.

Напомним, что Фэнтези КХЛ-2025/26 стартует на Спортсе’’ сегодня, 5 сентября. Создать свою команду нужно до 19:00 мск, перед началом матча открытия сезона.