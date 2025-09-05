«Ак Барс» продал все абонементы в рекордные сроки, заработав порядка 120 млн рублей («Бизнес Online»)

«Ак Барс» продал все абонементы в рекордные сроки.

Клуб закрыл продажу абонементов на сезон, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что было доступно 3 тысячи абонементов. Болельщики раскупили их к началу сентября, установив рекорд. В 2024 году аналогичное число абонементов продали только к концу октября.

По подсчетам издания, «Ак Барс» заработал порядка 120 млн рублей на абонементах. Их стоимость увеличилась на 25% по сравнению с сезоном-2024/25. Так, цены на абонемент на матчи регулярки и плей-офф были от 19,8 до 83 тысяч рублей.

«Татнефть-Арена » вмещает 8 890 зрителей. Более 5 тысяч билетов будут поступать в продажу на каждый домашний матч.

«Ак Барс » начнет регулярный чемпионат-2025/26 6 сентября в Магнитогорске игрой с «Металлургом». Первый домашний матч клуб проведет 10 сентября с «Автомобилистом».