Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»

Владимир Алистров приглашен в «Ак Барс» на просмотровой контракт.

24-летний нападающий подписал пробное соглашение с казанским клубом.

«Контракт нападающего Владимира Алистрова с «Ак Барсом » будет подписан и зарегистрирован после того, как казанцы освободят место под потолком. Расставаться на данный момент ни с кем не планируют, а вот один опытный игрок переподпишет контракт с увеличением срока и понижением зарплаты на нынешний сезон», – рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Алистров ранее покинул СКА , с которым петербургский клуб расторг договор .

В прошлом сезоне Алистров набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .