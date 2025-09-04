Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
Владимир Алистров приглашен в «Ак Барс» на просмотровой контракт.
24-летний нападающий подписал пробное соглашение с казанским клубом.
«Контракт нападающего Владимира Алистрова с «Ак Барсом» будет подписан и зарегистрирован после того, как казанцы освободят место под потолком. Расставаться на данный момент ни с кем не планируют, а вот один опытный игрок переподпишет контракт с увеличением срока и понижением зарплаты на нынешний сезон», – рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Алистров ранее покинул СКА, с которым петербургский клуб расторг договор.
В прошлом сезоне Алистров набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости