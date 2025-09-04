  • Спортс
Фастовский о Никитине: «ЦСКА – самый титулованный клуб российского хоккея, он всегда будет привлекательным для тренеров. Работать там – престижно»

Кирилл Фастовский высказался о переходе Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА.

– Как оцените переход Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА?

– Об этом уже сказано много. Мы всю внутреннюю историю не знаем, а оцениваем сам факт. Факт в том, что Никитин перешел из «Локомотива» в ЦСКА с мотивировкой, что ему нужен новый вызов для продолжения карьеры. Каждый будет оценивать это решение так, как ему хочется.

ЦСКА – самый титулованный клуб российского хоккея, и он в любом случае всегда будет оставаться самым привлекательным как для игроков, так и для тренеров. Работать в ЦСКА – это престижно.

– Не рискует ли Никитин переходя в ЦСКА, который четыре года назад его уволил?

– Во-первых, прошло уже четыре года. А потом что значит риск? Это спорт! Всегда надо бросать себе вызов и пытаться расти. Пытаться преодолевать сложности, в этом и смысл спорта.

Вспоминать то, что было четыре года назад, сейчас вообще не имеет смысла. Ни один человек из профессионального спорта на такие вещи не обращает внимание. Может, для болельщиков это имеет значение, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
