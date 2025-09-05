Андрей Баландин: «Тертышный – не игрок для КХЛ. Это хороший хоккеист для ВХЛ, там он будет забивать и будет на слуху»

Андрей Баландин поделился мнением о форварде Никите Тертышном.

Ранее стало известно , что «Торпедо » намерено обменять нападающего.

«Я уже говорил, что Никита Тертышный – не игрок для КХЛ . Как и я предполагал, время все показало и все стало на своих места. Для ВХЛ это хороший хоккеист, там он будет забивать и будет на слуху.

Если играть в КХЛ, то только в третьем-четвертом звене, чтобы кого-то заменить. Или Тертышный может поехать в Европу. Он же говорил в одном интервью, что хотел бы закончить карьеру там.

В свое время в «Тракторе » у Тертышного получилось, потому что он был молодой, азартный, работал и тренировался по-другому. Земля горела под ногами – надо было себя проявить. А с возрастом это делать сложнее, и требования к себе игроки снижают. Нужно все время развиваться и каждую игру доказывать. В этом и проявляется большой мастер», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.