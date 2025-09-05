Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»

Дмитрий Рябыкин высказался о готовности «Локомотива» к Кубку Открытия.

Сегодня ярославцы сыграют с «Трактором » в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Насколько важен для чемпиона Кубок Открытия?

– Это ценный трофей. Но не Кубок Гагарина.

На данном этапе для нас самая главная задача – правильно войти в долгий сезон. Нацеливаемся на победу в каждом матче. В том числе в Кубке Открытия.

– Что скажете о сопернике?

– За лето он поменялся больше, чем «Локомотив». Очевидно, что в некоторых линиях у «Трактора» произошли усиления. Речь прежде всего о новом вратаре, плюс о лучшем снайпере прошлого сезона КХЛ Ливо.

Внимательно изучили соперника. Но в то же время в какой-то мере это новая команда.

– Как оцените готовность «Локомотива» к Кубку Открытия?

– Мы, наверное, позже всех начали подготовку к чемпионату, но уже близки к правильной для начала сентября форме. Надо отдать должное команде – работает очень четко, качественно.

Понимаем значимость Кубка Открытия, готовимся. Но не забываем, что чемпионат состоит из 68 матчей, а не из одного. И главный трофей разыгрывается весной, а не осенью, – сказал тренер «Локомотива ».