  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
6

Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»

Дмитрий Рябыкин высказался о готовности «Локомотива» к Кубку Открытия.

Сегодня ярославцы сыграют с «Трактором» в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Насколько важен для чемпиона Кубок Открытия?

– Это ценный трофей. Но не Кубок Гагарина.

На данном этапе для нас самая главная задача – правильно войти в долгий сезон. Нацеливаемся на победу в каждом матче. В том числе в Кубке Открытия.

– Что скажете о сопернике?

– За лето он поменялся больше, чем «Локомотив». Очевидно, что в некоторых линиях у «Трактора» произошли усиления. Речь прежде всего о новом вратаре, плюс о лучшем снайпере прошлого сезона КХЛ Ливо.

Внимательно изучили соперника. Но в то же время в какой-то мере это новая команда.

– Как оцените готовность «Локомотива» к Кубку Открытия?

– Мы, наверное, позже всех начали подготовку к чемпионату, но уже близки к правильной для начала сентября форме. Надо отдать должное команде – работает очень четко, качественно.

Понимаем значимость Кубка Открытия, готовимся. Но не забываем, что чемпионат состоит из 68 матчей, а не из одного. И главный трофей разыгрывается весной, а не осенью, – сказал тренер «Локомотива». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКХЛ
logoТрактор
logoКубок Открытия
logoДмитрий Рябыкин
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кадейкин об игре с «Локомотивом» за Кубок Открытия: «Настрой позитивный, уже заждались начала сезона. Готовимся к первой игре, «паровозиком» пойдем дальше»
1вчера, 18:53
Губернатор Ярославской области о «Локомотиве»: «Открыли звезду в холле правительства в честь исторической победы. Впереди новый сезон, матч за Кубок Открытия. Ждем яркой игры»
4вчера, 17:34Фото
Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
2вчера, 14:28
Главные новости
Сезон КХЛ стартовал! «Локомотив» и «Трактор» играют в матче за Кубок Открытия. 1:1 – Сурин открыл счет на 40-й, Дюбе сравнял на 53-й
23412 минут назадLive
Кравцов о слухах про конфликт с Гру: «Полная ерунда. Знаю, кто это запустил, написал ему: «Как можно говорить то, чего нет?» Оказалось, «кто-то где-то сказал»
35 минут назад
Егор Сурин забил первый гол сезона-2025/26 в матче «Локомотива» с «Трактором» за Кубок Открытия
144 минуты назад
Черкас о СКА: «От Ларионова ждут Кубка. Ему нравится движение команды, но этого недостаточно для победы, мы не легкоатлеты. Есть опасения, что команда пока не в том состоянии»
259 минут назад
Губернатор Рязанской области: «Есть соблазн вложить деньги в профессиональную команду, выйти в плей-офф. Но это ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости»
3сегодня, 17:38
Гомоляко о давлении на Максима Третьяка из-за фамилии: «У детей, внуков знаменитых людей это есть, у нас такой менталитет. Кто-то говорил, что он не тянет, я не замечаю это»
2сегодня, 17:12
Морозов о сезоне КХЛ: «Будет особенным. Потолок и пол зарплат работают, команды выравнялись. Приход иностранных специалистов придаст интриги»
сегодня, 17:00
Бутман об отставке Ротенберга из СКА: «Рабочий процесс. При нем клуб собирал аншлаги, 2 раза брал кубок, была интересная атмосфера, командный дух»
3сегодня, 16:38
Кравцов о «Ванкувере»: «Если отправят в АХЛ, планирую провести сезон там, без возвращений. Готов играть за минимальную зарплату, работать над собой, становиться лучше»
3сегодня, 16:22
Радулов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Исключать нельзя. У него все есть»
8сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» не подпишет Николаева и Марина. Клуб ранее пригласил игроков на просмотр (Артур Хайруллин)
114 минут назад
Плющев об отстранении России: «Сказывается на уровне сборной, не на КХЛ. Это коммерческая лига, мастерство игроков зависит от других факторов»
24 минуты назад
Никитин об отдыхе: «Пара дней в деревне – то, что заряжает, обнуляет. В любой выходной стараюсь туда с семьей уехать. Картошку наокучивал в детстве, сейчас не особо хочется»
1сегодня, 17:25
«Локомотив» поднял первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина под своды арены перед матчем с «Трактором»
2сегодня, 16:49Фото
Фастовский о КХЛ: «Уровень растет. Появление крепкого «Шанхая» доказывает, что лига движется в правильном направлении»
3сегодня, 16:13
Буцаев о Ливо: «Интересно, как впишется в рисунок игры «Трактора». Товарищеские матчи – не показатель, он лучший бомбардир прошлого сезона»
сегодня, 16:04
«Сочи» обменял Захара Миця в «Трактор» на компенсацию. У 22-летнего форварда 13 матчей в КХЛ
сегодня, 15:39
Гомоляко о драфте КХЛ: «Какой смысл в защите 5-7 человек? Нет столько хороших игроков. В НХЛ нет школ, у нас – есть. Над этим надо еще долго работать»
1сегодня, 15:09
Владимир Плющев: ««Локомотив» остается претендентом на Кубок Гагарина. Посмотрим, какую игру будет проповедовать господин Хартли. Не думаю, что они будут играть в хоккей Никитина»
2сегодня, 14:53
Игорь Бутман: «Шипачев и Гусев – чистые дирижеры, только на льду. Они хоть толком и не играли в НХЛ, но их хоккей не стал от этого хуже»
1сегодня, 14:27