  • Губернатор Ярославской области о «Локомотиве»: «Открыли звезду в холле правительства в честь исторической победы. Впереди новый сезон, матч за Кубок Открытия. Ждем яркой игры»
Губернатор Ярославской области о «Локомотиве»: «Открыли звезду в холле правительства в честь исторической победы. Впереди новый сезон, матч за Кубок Открытия. Ждем яркой игры»

В правительстве Ярославской области открыли звезду в честь победы «Локомотива».

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» оказался сильнее «Трактора» (4-1 в серии). 

«Вместе с президентом «Локомотива» Юрием Николаевичем Яковлевым открыли в холле регионального правительства звезду в честь исторической победы нашей команды – завоевания Кубка Гагарина и звания чемпионов КХЛ.

Теперь рядом со звездами 1997, 2002 и 2003 годов засияла новая – символ нашей общей гордости и силы.

Впереди новый сезон. Уже завтра, 5 сентября, на домашнем льду «Локомотив» примет матч за Кубок Открытия против челябинского «Трактора». Ждем яркой игры и уверены, что наши парни снова покажут свой характер», – написал Евраев. 

Фото: t.me/evraevmikhail

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
