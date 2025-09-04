Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
– Хартли в чем-то изменился?
– Почти нет. Это тот же самый Боб. В работе ничего не изменилось, я ничего такого не заметил.
– В чем сейчас его мотивация?
– Для него это другой вызов. Раньше он приходил в проблемные команды. А здесь – чемпионский коллектив. Я думаю, именно это стало решающим, зацепило. Он добивался результата со многими командами, но такая ситуация у него – впервые в карьере.
Когда Хартли вел переговоры с «Локомотивом», сразу позвонил мне. Через неделю Боб сказал, что договориться не получилось. А еще через два дня получилось.
– Чему вы у него научились за время работы?
– Его хоккей приносит удовольствие. Я понимаю его требования и много чему научился. Согласен с ним, что мы должны играть быстро и агрессивно, а лучшая оборона – атака. Когда играешь в средней и чужой зоне, шансы пропустить – минимальны.
При этом у меня есть свое видение – в чем-то оно отличается, не во всем я согласен с Бобом, – сказал помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.