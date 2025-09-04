Кадейкин об игре с «Локомотивом» за Кубок Открытия: «Настрой позитивный, уже заждались начала сезона. Готовимся к первой игре, «паровозиком» пойдем дальше»

Александр Кадейкин высказался о подготовке «Трактора» к сезону-2025/26.

Клуб проведет первый матч в новом сезоне 5 сентября против «Локомотива».

– Александр, совсем скоро старт чемпионата. Как команда готовится к сезону в последние дни?

– Я бы сказал, готовимся плодотворно. Прибавляем в интенсивности, в нагрузках, потихоньку входим в режим сезона.

Сейчас будет выезд, там особо тренироваться будет негде. Поэтому в эти дни немного побегали.

– Какие мысли перед Кубком Открытия? Чем будем удивлять соперника? Какой настрой в целом?

– Настрой, понятное дело, позитивный. Уже заждались начала сезона. Хочется уже начать, войти в этот режим. Думаю, будет праздник – открытие сезона, наверное, полная арена. К первой игре подходим с воодушевлением.

– Первый выезд в сезоне будет достаточно длинным. Что можешь в целом сказать о нем?

– Посмотрим по результату. Думаю, мы готовы ввязаться в бой. Здесь мыслями далеко уходить не надо. Главное – начать. Готовимся к первой игре и «паровозиком» пойдем дальше, – сказал капитан «Трактора» Александр Кадейкин.