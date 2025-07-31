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  • Шевченко о финансах «Салавата»: «В Башкирии убили команду. Ливо не будет, Хмелевски уйдет. Если ничего не изменится, клуб в следующем сезоне не будет существовать – закроют, как «Витязь»
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Шевченко о финансах «Салавата»: «В Башкирии убили команду. Ливо не будет, Хмелевски уйдет. Если ничего не изменится, клуб в следующем сезоне не будет существовать – закроют, как «Витязь»

Алексей Шевченко считает, что «Салават Юлаев» закроют из-за долгов.

«Заочному совету директоров сейчас бы съездить в Уфу и уточнить, почему клуб, который всегда в последнее время формально ставил задачу бороться за Кубок, сейчас превращается в «Барыс», «Витязь» и «Сочи». Денег нет. Нет денег – нет команды.

Будем честны, в Башкирии убили команду. Сейчас уберут Юдина и Андронова в ближайшие дни, там не будет Ливо, Хмелевски уйдет. Денег не хватит на Самонова. Все превратится в то, что команда будет на 10-м месте. Козлов постарается. Будет 9-10-е место, битва за плей-офф. 

Республика, в которой хоккей обожают, просто прибила свой клуб. Я знаю, что прямой вины нынешнего руководства республики в финансовых проблемах «Салавата Юлаева» нет. Но они могли сделать очень много, если бы хотели, чтобы финансирование «Салавата Юлаева» было стабильным и хорошим. Даже не за счет бюджета. 

Я не думаю, что «Салават Юлаев» выкарабкается. Я думаю, что это конец «Салавату Юлаеву». По крайней мере, при нынешней ситуации команда будет жить последний год. За год с долгами не расплатиться.

Ведь это как делается: грубо говоря, нет такого: «Долг 500 рублей, а мы всегда тратили 1000. Мы согласны тратить 500, пусть 500 идет на выплату долга. И на следующий год мы будем без догов, и у нас снова будет 1000». Это не так работает. Долги совершенно другие, и денег «Салават Юлаев» будет получать не 1000, а 400. Клубу 300, остальное – на долги, которые составляют тоже 1000.

Это все надолго. Если ничего не изменится, то «Салават Юлаев» в следующем сезоне просто не будет существовать. Просто закроют, как «Витязь». Ну, или сделают клуб ВХЛ. Как болельщиков в Башкирии это устраивает – ну, это ваши дела. Я смотрю, вас все устраивает», – сказал Шевченко. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «День с Алексеем Шевченко»
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