Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»

Генменеджер «Авангарда» высказался о слухах про интерес к Денису Гурьянову.

Срок контракта нападающего с ЦСКА рассчитан до 31 мая 2026 года.

– Сегодня противоречивая информация была в разных пабликах относительно Гурьянова. Входит ли он в сферу интересов «Авангарда»?

– Он хоккеист высокого уровня. Я думаю, что он входит в сферу интересов многих клубов, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .