Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
Срок контракта нападающего с ЦСКА рассчитан до 31 мая 2026 года.
– Сегодня противоречивая информация была в разных пабликах относительно Гурьянова. Входит ли он в сферу интересов «Авангарда»?
– Он хоккеист высокого уровня. Я думаю, что он входит в сферу интересов многих клубов, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
