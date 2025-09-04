  • Спортс
  • Ги Буше о Потуральски: «Высококлассный игрок. Сейчас мы видим только проблески того, на что он способен. Он новичок в КХЛ, ему требуется время, чтобы адаптироваться»
Ги Буше оценил игру Эндрю Потуральски на предсезонке.

– Как вам игра Потуральски против СКА? Болельщики восторгались его действиями?

– Я могу пообещать одно, что он еще будет очень часто радовать болельщиков, потому что то, что он продемонстрировал в Санкт-Петербурге – это лишь цветочки.

Посмотрите на его прошлое, как он выступал в АХЛ и можно даже взглянуть на Ливо, который приехал в КХЛ, побил рекорд, набрал огромное количество очков. При этом, когда они играли в Американской лиге, у Потуральски чуть ли не в два раза больше очков было. Это говорит о его потенциале, который действительно высочайший. 

И это игрок высококлассный. И понятно, что он новичок в этой лиге. Ему требуется время для того, чтобы адаптироваться. Сейчас мы видим только проблески того, на что он способен. И на тренировках, и на выставочных матчах, которые у нас были в межсезонье. Это касается и других ребят, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
