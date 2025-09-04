Ги Буше о Войнове: «Мы решили перестраховаться, поберечь его. Хотим, чтобы он в полной готовности подошел к первому матчу регулярки»

Ги Буше высказался о ситуации с защитником «Авангарда» Вячеславом Войновым.

– Что с Войновым и когда мы его увидим в деле?

– Мы решили перестраховаться, потому что если бы был матч плей-офф, то в заключительном матче он бы играл. Но поскольку это не был матч плей-офф, мы решили его просто поберечь, потому что мы хотим, чтобы он в полной готовности на 100% подошел к первому матчу, именно регулярного чемпионата.

Я думаю, что накануне матча уже потренируются с командой, там уже будет видно. Если мы заметим, что нужно его все-таки еще поберечь, то мы тогда первые матчи ему дадим отдохнуть и он вернется позже, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .