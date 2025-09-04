Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
Дмитрий Рябыкин высказался об обмене Рауля Акмальдинова в «Амур».
– Почему обменяли Рауля Акмальдинова в «Амур»?
– Он должен играть, он может играть. Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос.
Мы не можем тренироваться в десять защитников, это неправильно. Ребята не могут вечно сидеть и ждать шанса – никто не знает, когда он выпадет.
Мы даем им возможность получить опыт игры в КХЛ, – сказал помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости