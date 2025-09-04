Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»

Дмитрий Рябыкин высказался об обмене Рауля Акмальдинова в «Амур».

– Почему обменяли Рауля Акмальдинова в «Амур»?

– Он должен играть, он может играть. Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос.

Мы не можем тренироваться в десять защитников, это неправильно. Ребята не могут вечно сидеть и ждать шанса – никто не знает, когда он выпадет.

Мы даем им возможность получить опыт игры в КХЛ , – сказал помощник главного тренера «Локомотива » Дмитрий Рябыкин .