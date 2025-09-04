Гендиректор «Трактора»: «Процесс комплектования команды закончится только в январе. У нас достаточно времени, чтобы определить уязвимые места»

Гендиректор «Трактора» высказался о комплектовании команды.

В прошлом сезоне «Трактор » дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву».

«Процесс комплектования команды закончится только в январе.

Поэтому у нас достаточно времени, чтобы определить наши уязвимые места. И как раз провести в этом направлении необходимую работу», – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин .