Гендиректор «Трактора»: «Процесс комплектования команды закончится только в январе. У нас достаточно времени, чтобы определить уязвимые места»
Гендиректор «Трактора» высказался о комплектовании команды.
В прошлом сезоне «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву».
«Процесс комплектования команды закончится только в январе.
Поэтому у нас достаточно времени, чтобы определить наши уязвимые места. И как раз провести в этом направлении необходимую работу», – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
