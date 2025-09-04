Григоренко о Никитине: «Дисциплина в его командах на уровне. Он не пытается слепить из игрока то, что не получится. В ЦСКА было построже при нем, чем при Федорове»

Михаил Григоренко высказался о профессиональных качествах Игоря Никитина.

– Бен Гру и Боб Хартли хором выделяют Игоря Никитина среди других российских тренеров. Что в нем такого, за что его канадские тренеры уважают?

– У Никитина очень серьезная рабочая этика. Много смотрит видео, развивается. Еще тогда в ЦСКА, знаю, учил английский язык. Дисциплина и самоотдача в его командах на уровне.

Он не пытается слепить из игрока то, что из него не получится. Если видит, что ты играешь на команду, значит с тобой можно договориться.

– Если Федоров вам развязал руки, значит ли это, что при Никитине были казарменные порядки?

– Не то чтобы казарменные, но построже. Надо вспомнить, что на тот момент мы все были моложе, я в 23 года приехал в ЦСКА . Во многом та строгость – это была необходимость.

Когда Федоров пришел, в команде уже были олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Гагарина. Многие уроки к тому времени мы получили от Никитина, – сказал нападающий «Трактора » Михаил Григоренко .