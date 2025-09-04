Жамнов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Бизнес. Cам проходил через эту ситуацию, не сумели договориться. Ружичка начнет с Морозовым и Порядиным»

Алексей Жамнов высказался касательно перехода Николая Голдобина в СКА.

СКА ранее забрал хоккеиста из списка отказов «Спартака». Также сообщалось , что московская команда получила Григория Кузьмина и Арсения Ильина как неформальную компенсацию.

– Николай Голдобин покинул клуб. Как относитесь к этому?

– Заполним отсутствие. Это бизнес. Я сам проходил через эту ситуацию, не сумели договориться. Мы признательны Николаю за два сезона.

– Кого планируете использовать вместо Голдобина?

– Посмотрим. С Морозовым и Порядиным начнет Ружичка, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .