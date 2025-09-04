Жамнов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Бизнес. Cам проходил через эту ситуацию, не сумели договориться. Ружичка начнет с Морозовым и Порядиным»
Алексей Жамнов высказался касательно перехода Николая Голдобина в СКА.
СКА ранее забрал хоккеиста из списка отказов «Спартака». Также сообщалось, что московская команда получила Григория Кузьмина и Арсения Ильина как неформальную компенсацию.
– Николай Голдобин покинул клуб. Как относитесь к этому?
– Заполним отсутствие. Это бизнес. Я сам проходил через эту ситуацию, не сумели договориться. Мы признательны Николаю за два сезона.
– Кого планируете использовать вместо Голдобина?
– Посмотрим. С Морозовым и Порядиным начнет Ружичка, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
