Ружичка о «Спартаке»: «С такой командой нас ждет успешный сезон. У нас с Морозовым и Порядиным есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой»

Адам Ружичка рад тому, что продолжит играть за «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые продлили контракт со словацким форвардом на 2 года.

Нападающий принял участие в матче с «Торпедо» (4:0) на Кубке мэра Москвы.

«Чувствую себя отлично, рад вернуться в «Спартак ». Рад, что наконец удалось выйти на лед. С такой командой нас ждет успешный сезон.

Думал, что будет сложнее, но в целом доволен первой игрой. Очень жду старт нового сезона.

Я уже играл в прошлом году с Ваней [Морозовым ] и Пашей [Порядиным ], у нас есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой, много забивать и выигрывать для команды матчи», – сказал Ружичка .