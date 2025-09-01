Ружичка о «Спартаке»: «С такой командой нас ждет успешный сезон. У нас с Морозовым и Порядиным есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой»
Адам Ружичка рад тому, что продолжит играть за «Спартак».
Ранее стало известно, что красно-белые продлили контракт со словацким форвардом на 2 года.
Нападающий принял участие в матче с «Торпедо» (4:0) на Кубке мэра Москвы.
«Чувствую себя отлично, рад вернуться в «Спартак». Рад, что наконец удалось выйти на лед. С такой командой нас ждет успешный сезон.
Думал, что будет сложнее, но в целом доволен первой игрой. Очень жду старт нового сезона.
Я уже играл в прошлом году с Ваней [Морозовым] и Пашей [Порядиным], у нас есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой, много забивать и выигрывать для команды матчи», – сказал Ружичка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
