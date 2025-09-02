Алистров не перейдет в «Торпедо». Экс-форвард СКА выбрал другой клуб (Артур Хайруллин)
Владимир Алистров не перейдет в «Торпедо».
Ранее 24-летний нападающий покинул СКА в результате расторжения контракта. Сообщалось, что он подпишет договор с нижегородским клубом.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Алистров выбрал другой клуб.
В прошлом сезоне форвард провел за СКА 65 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
