Алистров не перейдет в «Торпедо». Экс-форвард СКА выбрал другой клуб (Артур Хайруллин)

Владимир Алистров не перейдет в «Торпедо».

Ранее 24-летний нападающий покинул СКА в результате расторжения контракта. Сообщалось, что он подпишет договор с нижегородским клубом.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Алистров выбрал другой клуб.

В прошлом сезоне форвард провел за СКА 65 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».

СКА объявил об уходе Алистрова. Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям»