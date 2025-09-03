«Каролина» показала новую выездную форму
«Каролина» представила новый дизайн выездной формы.
«Команда будет использовать дизайн, похожий на тот, что использовался во время NHL Stadium Series 2023 года в Роли, но на этот раз основной цвет свитеров будет белым, а не черным.
На новых белых джерси изображены эмблема команды со Stadium Series спереди, флаг штата Северная Каролина на левом плече и винтажное изображение маскота «Харрикейнс» Сторми на правом плече», – говорится на сайте НХЛ.
Первый выездной матч в новом сезоне «Каролина» проведет 14 октября против «Сан-Хосе».
Фото: x.com/Canes
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
