«Каролина» показала новую выездную форму

«Каролина» представила новый дизайн выездной формы.

«Команда будет использовать дизайн, похожий на тот, что использовался во время NHL Stadium Series 2023 года в Роли, но на этот раз основной цвет свитеров будет белым, а не черным.

На новых белых джерси изображены эмблема команды со Stadium Series спереди, флаг штата Северная Каролина на левом плече и винтажное изображение маскота «Харрикейнс» Сторми на правом плече», – говорится на сайте НХЛ.

Первый выездной матч в новом сезоне «Каролина» проведет 14 октября против «Сан-Хосе».

Фото: x.com/Canes