«Каролина» подписала просмотровые контракты с Шилингтоном и Дживани Смитом

«Каролина» подписала пробные контракты с Оливером Шилингтоном и Дживани Смитом.

За карьеру Шилингтон провел 232 матча в НХЛ с учетом плей-офф.

В прошлом сезоне 28-летний защитник выступал за «Колорадо» и «Анахайм». На его счету 19 игр и 5 (1+4) очков при полезности «минус 2».

У Смита 169 матчей в НХЛ за карьеру. Минувший регулярный чемпионат 27-летний форвард провел в «Колорадо» и «Сан-Хосе», не набрав очков за 13 игр.

18-летний Рябкин подписал контракт с «Каролиной» на три года. Форварда выбрали под 62-м номером на драфте НХЛ