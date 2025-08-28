«Каролина» подписала просмотровые контракты с Шилингтоном и Дживани Смитом
«Каролина» подписала пробные контракты с Оливером Шилингтоном и Дживани Смитом.
За карьеру Шилингтон провел 232 матча в НХЛ с учетом плей-офф.
В прошлом сезоне 28-летний защитник выступал за «Колорадо» и «Анахайм». На его счету 19 игр и 5 (1+4) очков при полезности «минус 2».
У Смита 169 матчей в НХЛ за карьеру. Минувший регулярный чемпионат 27-летний форвард провел в «Колорадо» и «Сан-Хосе», не набрав очков за 13 игр.
18-летний Рябкин подписал контракт с «Каролиной» на три года. Форварда выбрали под 62-м номером на драфте НХЛ
