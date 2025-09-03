Легионеры «Шанхая» исполнили песню «Третье сентября»: «Думали мы забыли? Не дождетесь! Встречайте нашу версию хита вместе с легендарным Шуфутинским!»
Игроки «Шанхай Дрэгонс» исполнили песню «Третье сентября».
Клуб выложил ролик, в котором легионеры напевают песню Михаила Шуфутинского.
«Думали мы забыли? Не дождетесь!
Встречайте нашу версию хита вместе с легендарным Михаилом Захаровичем!» – говорится в сообщении «Шанхая».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости