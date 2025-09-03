  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-капитан «Куньлуня» Йип завершил карьеру в 40 лет: «Горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае. Надеюсь, что это дело будет продолжено»
0

Экс-капитан «Куньлуня» Йип завершил карьеру в 40 лет: «Горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае. Надеюсь, что это дело будет продолжено»

Экс-капитан «Куньлуня» Брэндон Йип завершил карьеру в 40 лет.

«Сегодня я хочу поделиться с вами важной новостью – я завершаю свою карьеру хоккеиста.

Я бесконечно благодарен клубу «Куньлунь Ред Стар» за то, что подарил мне возможность пройти этот невероятный путь. Спасибо болельщикам за вашу безграничную поддержку, руководству – за доверие, тренерам – за наставничество, а партнерам по команде и всему персоналу – за дружбу и совместный труд.

Оглядываясь назад, я понимаю: самые ценные воспоминания – это не только победы и игры на льду, а люди, которых я встретил. Хоккей подарил мне семью и друзей по всему миру, и это останется со мной на всю жизнь.

Я горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае и надеюсь, что это дело будет продолжено и принесет еще больший результат для всего спорта.

Спасибо вам за все. Для меня это было честью и удовольствием», – сказал Йип в своем прощальном обращении. 

В составе «Куньлуня» он провел 7 сезонов и сыграл 340 матчей в КХЛ, в которых набрал 185 (92+93) очков. 

У Йипа есть опыт выступлений в НХЛ – он сыграл 174 матча в регулярках за «Колорадо», «Нэшвилл» и «Финикс», набрав 56 (29+27) очков. В 16 играх в Кубке Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов. 

В 2022 году Брэндон был капитаном сборной Китая на домашней Олимпиаде в Пекине. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
logoШанхай Дрэгонс
logoНХЛ
logoСборная Китая по хоккею
logoБрэндон Йип
logoКХЛ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай» расторг контракты с Йипом и Джереми Смитом
51 сентября, 17:47
Генменеджер «Шанхая» об игроках с китайскими корнями: «Ставим их в приоритет. С одним таким хоккеистом из Северной Америки уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию»
330 августа, 15:23
Генменеджер «Шанхая» про «СКА-Арену»: «Галлан восхитился: «Я даже в НХЛ такой не видел». Наши новички говорят, что непозволительно играть плохо на таком стадионе»
127 августа, 09:45
Главные новости
Стэн Боумэн о контракте Макдэвида: «Он лучший игрок в мире и заслужил право решать этот вопрос так, как считает нужным. Верю, что он сосредоточен на том, чтобы выиграть в «Ойлерс»
2вчера, 21:37
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка – вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл»
8вчера, 21:13
Ротенберг выложил видео с бросками по воротам: «Пять из пяти! Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Я занимался этим в детстве, юности и продолжаю сейчас»
22вчера, 20:32Видео
Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»
вчера, 20:21
Билл Дэйли: «Потолок зарплат в плей-офф будет введен в этом сезоне. Также будут внесены изменения в LTIR»
вчера, 19:46
«Каролина» показала новую выездную форму
4вчера, 19:15Фото
Легионеры «Шанхая» исполнили песню «Третье сентября»: «Думали мы забыли? Не дождетесь! Встречайте нашу версию хита вместе с легендарным Шуфутинским!»
2вчера, 18:42Видео
Павелски, Паризе и Гомес войдут в Зал хоккейной славы США
14вчера, 18:28
МХК «Спартак» забил 7 голов «СКА-1946» в первом матче сезона МХЛ
16вчера, 17:41
Вайсфельд об изменении правила о легионерах: «Граждане России должны иметь одинаковые права. Поддерживаю решение КХЛ, раньше в этом вопросе наблюдалась дискриминация»
вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Коттон об Овечкине: «Когда я рос, он был моим любимым хоккеистом. Помню, когда они играли в Ванкувере, я ходил на матчи и восхищался»
1вчера, 21:58
Генменеджер «Лос-Анджелеса» о потолке зарплат в плей-офф: «Это здорово для НХЛ, здорово для болельщиков и игроков»
вчера, 21:49
Приски о Новосибирске: «Удалось немного погулять. Я смог побродить по центру, попробовать новые заведения и все увидеть. Было здорово исследовать город»
вчера, 20:59
Алекс Коттон: «Российский хоккей очень похож на североамериканский. После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю. Был приятно удивлен»
вчера, 20:53
Плющев о Березкине: «Парень интересный, можно за ним понаблюдать. Полагаю, в перспективе у него может что-то получится за океаном»
вчера, 19:59
Фастовский о том, способен ли нынешний «Салават» пройти в плей-офф: «В этом у меня нет ни грамма сомнений. У клуба достаточно крепкий состав»
вчера, 19:53
Гатиятулин об «Ак Барсе»: «Сохранили костяк, точечно укрепились. Стремимся выступить как можно успешнее, приложим все усилия»
вчера, 18:57
Вайсфельд о предсезонке: «Немного удивило, что «Торпедо» почти все проиграло. Но я бы не сказал, что они плохо играли, просто результата пока нет»
вчера, 18:48
Вячеслав Быков: «Жду очень интересный сезон КХЛ. Сразу несколько команд будет претендовать на Кубок Гагарина»
1вчера, 17:57
Джереми Руа о закрытии «Витязя»: «Ужасно обидно, там работало много хороших ребят. Эта новость грустна для всей КХЛ. Надеюсь, они найдут способ вернуться»
вчера, 17:52