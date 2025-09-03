Экс-капитан «Куньлуня» Йип завершил карьеру в 40 лет: «Горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае. Надеюсь, что это дело будет продолжено»

Экс-капитан «Куньлуня» Брэндон Йип завершил карьеру в 40 лет.

«Сегодня я хочу поделиться с вами важной новостью – я завершаю свою карьеру хоккеиста.

Я бесконечно благодарен клубу «Куньлунь Ред Стар» за то, что подарил мне возможность пройти этот невероятный путь. Спасибо болельщикам за вашу безграничную поддержку, руководству – за доверие, тренерам – за наставничество, а партнерам по команде и всему персоналу – за дружбу и совместный труд.

Оглядываясь назад, я понимаю: самые ценные воспоминания – это не только победы и игры на льду, а люди, которых я встретил. Хоккей подарил мне семью и друзей по всему миру, и это останется со мной на всю жизнь.

Я горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае и надеюсь, что это дело будет продолжено и принесет еще больший результат для всего спорта.

Спасибо вам за все. Для меня это было честью и удовольствием», – сказал Йип в своем прощальном обращении.

В составе «Куньлуня» он провел 7 сезонов и сыграл 340 матчей в КХЛ , в которых набрал 185 (92+93) очков.

У Йипа есть опыт выступлений в НХЛ – он сыграл 174 матча в регулярках за «Колорадо», «Нэшвилл» и «Финикс», набрав 56 (29+27) очков. В 16 играх в Кубке Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов.

В 2022 году Брэндон был капитаном сборной Китая на домашней Олимпиаде в Пекине.