Вайсфельд об изменении правила о легионерах: «Граждане России должны иметь одинаковые права. Поддерживаю решение КХЛ, раньше в этом вопросе наблюдалась дискриминация»
Леонид Вайсфельд высказался об изменении правила признания игроков легионерами.
С сезона-2025/26 все игроки Фонбет чемпионата КХЛ с гражданством РФ больше не будут считаться легионерами. Раньше требовалось, чтобы они имели право играть за сборную России.
«Я считаю, что граждане России должны иметь одинаковые права в плане того, считать их легионерами или нет из-за того, что у них может быть другое спортивное гражданство.
Как по мне, раньше в этом вопросе наблюдалась определенная дискриминация. Поэтому я поддерживаю данное решение лиги», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
