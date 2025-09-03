Величкин об изменении правила о легионерах: «Для клубов это хорошо. Если хороший спортсмен решил стать гражданином России, почему мы ему должны создавать проблемы?»
С сезона-2025/26 все игроки Фонбет чемпионата КХЛ с гражданством РФ больше не будут считаться легионерами. Раньше требовалось, чтобы они имели право играть за сборную России.
«Я нормально к этому изменению отношусь. Для клубов это хорошо. Если хоккеист играл за какую-то сборную, значит, это хороший спортсмен. Если он хороший спортсмен и решил стать гражданином России, то почему мы ему должны создавать проблемы в жизни?
В КХЛ сейчас 22 клуба. Это примерно 600 хоккеистов в лиге, и из них всего четыре-пять сборников. Думаю, они никак не повлияют на молодых ребят. Не займут их место. Они никому не помешают.
Малкин заиграл в 17 лет, и ему никто не мешал. Капризова тоже никто не тормозил. Это нововведение ничего не изменит», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.