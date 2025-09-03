Галиев подписал контракт с «Динамо» Минск на год
Станислав Галиев стал игроком минского «Динамо».
Нападающий подписал полноценное соглашение до конца сезона-2025/26.
В прошлом сезоне Станислав Галиев играл за «Авангард» и ЦСКА. Всего он провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (6+7) баллов.
Нападающий принимал участие в предсезонной подготовке минского «Динамо», находясь на пробном контракте.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
