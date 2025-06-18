Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров вместе отдыхают в Италии
Камила Валиева проводит отпуск в Италии вместе с Никитой Нестеровым.
Совместное фото с фигуристкой и капитаном хоккейного ЦСКА опубликовала Ольга Галиева – жена нападающего ЦСКА Станислава Галиева.
Валиева, Нестеров и чета Галиевых отдыхают в Венеции. Ранее сообщалось, что 32-летний хоккеист и 19-летняя фигуристка встречаются.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Ольги Галиевой
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