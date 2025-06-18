Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров вместе отдыхают в Италии

Камила Валиева проводит отпуск в Италии вместе с Никитой Нестеровым.

Совместное фото с фигуристкой и капитаном хоккейного ЦСКА опубликовала Ольга Галиева – жена нападающего ЦСКА Станислава Галиева.

Валиева , Нестеров и чета Галиевых отдыхают в Венеции. Ранее сообщалось, что 32-летний хоккеист и 19-летняя фигуристка встречаются.