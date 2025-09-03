Виктор Козлов о Ливо: «Он навсегда останется в истории «Салавата» как человек, побивший рекорд Мозякина. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, в плей-офф он бы не косил»

Виктор Козлов сказал, что Джош Ливо уже вошел в историю «Салавата».

32-летний лучший бомбардир, снайпер и MVP минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ перешел в «Трактор» после решения уфимского клуба расторгнуть с ним контракт.

– Как вашими глазами выглядело решение по Джошу Ливо?

– На пресс-конференции мы уже ответили на этот вопрос. С мнением Рината Рашитовича [Баширова ] я согласен. Я бы хотел вспомнить, что Ливо навсегда останется в истории клуба как человек, побивший рекорд Сергея Мозякина . Желаю ему удачи в будущем. Сделано то, что сделано.

– Что же все-таки произошло с Ливо в прошлом плей-офф?

– У Ливо были травмы. Сначала он перенес сотрясение, потом - проблемы с коленом.

– Есть игроки, готовые биться за команду, даже если, образно выражаясь, у них отстегнут ногу. Вы видели в Ливо такие же чувства, что он готов отдать все на льду?

– Не знаю, что у него было внутри. Я верил в Джоша. Мы с ним много разговаривали. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, он бы не косил, – сказал главный тренер «Салавата ».