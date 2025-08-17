Лайне о межсезонье: «Впервые за долгое время мне не приходится бороться с травмами. Будет совсем другой старт сезона. Слухи об обмене ходят всегда, я это заметил»

Патрик Лайне сказал, что доволен тем, как проходит межсезонье.

Следующий сезон станет для 27-летнего финского форварда «Монреаля» последним по контракту с кэпхитом 8,7 миллиона долларов.

В своем первом сезоне за канадский клуб Лайне набрал 33 (20+13) очка в 52 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 14».

Он пропустил первую часть сезона из-за травмы колена, а по ходу плей-офф лишился места в составе.

«Этим летом у меня получается хорошо тренироваться, а главное – я здоров. Впервые за долгое время не приходится бороться с различными травмами и прочими трудностями.

Я начал полноценные тренировки уже в мае. Это значит, что будет совсем другой старт сезона.

В прошлом сезоне у меня были проблемы. Бросок не всегда шел, в том числе в связи с тем, что из-за травм моя подготовка в межсезонье была недостаточной.

Что касается слухов об обмене , то они ходят всегда – остался ли у меня один год по контракту или шесть. Я это уже заметил», – сказал Лайне.