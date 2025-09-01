«Монреаль» готовится к обмену Прайса. Клуб также может обменять пик 1-го раунда на центрфорварда уровня НХЛ (TVA Sports)

«Монреаль» готовится к обмену Кэри Прайса.

Ранее сообщалось , что голкипер, не играющий с 2022 года, может покинуть клуб 1 сентября, когда получит подписной бонус в размере 5,5 млн долларов. После выплаты ему будет положено только 2 млн долларов фактической зарплаты, из которых 60% покроет страховка.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Прайса – 10,5 млн долларов в год. Предстоящий сезон – последний по действующему соглашению.

По информации журналиста TVA Sports Жана-Шарля Лажуа, обмен должен стать первым в цепочке сделок с участием «Монреаля ».

Отмечается , что канадцы рассмотрят вариант с обменом первого пика одного из предстоящих драфтов, чтобы получить готового центрфорварда в состав.

В числе кандидатов на обмен упоминаются Павел Заха и Кейси Миттлстадт из «Бостона», Джейсон Дикинсон из «Чикаго» и нападающий «Анахайма» Мэйсон Мактавиш .

