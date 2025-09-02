Захаркин о российских тренерах в КХЛ: «Их нужно охранять – это национальное хоккейное богатство. Неправильно, когда допускается много иностранцев»

Игорь Захаркин прокомментировал ситуацию с тренерами в КХЛ.

– Вы видите развитие тренерской мысли в КХЛ? Сейчас в лиге снова мода на иностранных специалистов – Хартли, Буше, Гру, Галлан…

– Тренеры, как и игроки – это национальное хоккейное богатство. Их в какой-то степени нужно охранять. Мне кажется, это неправильно, когда на российский рынок допускается много иностранных тренеров. Хотя я не против конкуренции, и никогда ее не боялся.

– Вот вы много жили в Швеции – как защищают тренерский рынок там?

– Там просто не работают иностранные специалисты. Может, их и пускают. Но как-то они не востребованы. За всю историю туда приезжало несколько финнов, однажды работал канадец. Но он быстро уехал обратно.

А так каждая страна старается охранять и развивать свой рынок. Надо помогать своим тренерам, образовывать их. Создавать эту среду, где ребята могли бы учиться – то, что сделал «Авангард », когда открыл свою тренерскую лабораторию. И такие семинары должны быть постоянно! Тут же и большая задача федерации. Постоянные курсы, обучение, общение тренеров. Тот же Сергей Гончар приехал и здорово поработал – меня это порадовало.

Я вижу, что появились молодые ребята, которые продолжают победные традиции российского хоккея. Но по разным причинам не у всех получилось закрепиться в профессии. Да и рынок игроков тоже очень ограничен.

То есть существует ряд факторов, который влияет на результат команды. Нужно видеть эти проблемы и решать их комплексно, – сказал бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Захаркин .

Захаркин о работе в СКА: «На тренерскую скамейку меня не тянет. Там много нюансов, есть планы и политика клуба»