  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Захаркин о российских тренерах в КХЛ: «Их нужно охранять – это национальное хоккейное богатство. Неправильно, когда допускается много иностранцев»
13

Захаркин о российских тренерах в КХЛ: «Их нужно охранять – это национальное хоккейное богатство. Неправильно, когда допускается много иностранцев»

Игорь Захаркин прокомментировал ситуацию с тренерами в КХЛ.

– Вы видите развитие тренерской мысли в КХЛ? Сейчас в лиге снова мода на иностранных специалистов – Хартли, Буше, Гру, Галлан

– Тренеры, как и игроки – это национальное хоккейное богатство. Их в какой-то степени нужно охранять. Мне кажется, это неправильно, когда на российский рынок допускается много иностранных тренеров. Хотя я не против конкуренции, и никогда ее не боялся.

– Вот вы много жили в Швеции – как защищают тренерский рынок там?

– Там просто не работают иностранные специалисты. Может, их и пускают. Но как-то они не востребованы. За всю историю туда приезжало несколько финнов, однажды работал канадец. Но он быстро уехал обратно.

А так каждая страна старается охранять и развивать свой рынок. Надо помогать своим тренерам, образовывать их. Создавать эту среду, где ребята могли бы учиться – то, что сделал «Авангард», когда открыл свою тренерскую лабораторию. И такие семинары должны быть постоянно! Тут же и большая задача федерации. Постоянные курсы, обучение, общение тренеров. Тот же Сергей Гончар приехал и здорово поработал – меня это порадовало.

Я вижу, что появились молодые ребята, которые продолжают победные традиции российского хоккея. Но по разным причинам не у всех получилось закрепиться в профессии. Да и рынок игроков тоже очень ограничен.

То есть существует ряд факторов, который влияет на результат команды. Нужно видеть эти проблемы и решать их комплексно, – сказал бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Захаркин.

Захаркин о работе в СКА: «На тренерскую скамейку меня не тянет. Там много нюансов, есть планы и политика клуба»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoАвангард
logoСергей Гончар
logoМатч ТВ
logoИгорь Захаркин
logoФХР
чемпионат Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Холодилин о том, будут ли матчи с «Авангардом» принципиальными: «Конечно. Я много лет отыграл в клубе. Не терпится с ними сыграть»
31 августа, 12:57
Разин о Рашевском: «Долго общался с ним, убеждал, но он видит 2 года работы в «Авангарде» с тренером-иностранцем как трамплин для попадания в НХЛ»
528 августа, 11:09
Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»
224 августа, 19:58
Главные новости
Зарипов о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат: «Раз за разом слышу: «Какие деньги получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд»
1 минуту назад
Козлов о Макдэвиде без Кубка Стэнли: «Сколько «Флорида» к этому шла! Даже их неиграющий состав меня впечатлил. Для победы многое должно сойтись»
14 минут назад
Ротенберг о Гусеве: «Хорошо, что остался в «Динамо». Мы давно знакомы, нам удалось вернуть его в из «Югры», где его списали. Мы помогли ему вернуться в сборную, он стал олимпийским чемпионом»
625 минут назад
Захарова о том, обсуждался ли матч России и США на переговорах: «Надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную»
38 минут назад
Ротенберг о приходе в «Динамо»: «В детстве в Ленинграде отец взял меня в борцовский зал – «Динамо». Оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и могли заниматься дзюдо»
29сегодня, 07:15
КХЛ утвердила состав комиссии по контрактным спорам. Глава – челябинский бизнесмен Бондаренко, в составе – Точицкий, Каменский, представители лиги и клубов
9сегодня, 06:58
Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)
11сегодня, 05:58
Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»
53сегодня, 05:25Фото
Фетисов о возвращении в Россию: «Я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции – все это тянет домой»
15сегодня, 04:55
Захаркин о хоккее в Европе: «Он становится развлечением по большому счету. В Германии нет системы, в Австрии низкий уровень, в Дании всплеск угасает, в Норвегии спад»
11сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о селекции: «У Мурашова рекорд – 11 побед подряд в АХЛ, но «Питтсбург» берет Шилова из «Ванкувера». Люди думают: они что, дураки? Но не понимают, что могут быть обстоятельства»
149 минут назад
«Нефтехимик» подписал контракт с Максимом Федотовым на сезон. «Сочи» расторг договор с защитником
сегодня, 09:09
Федоров о состоянии здоровья Константинова: «Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей»
сегодня, 07:50
Зарипов о тренерах-легионерах в КХЛ: «Почему нет? Нам не хватает квалифицированных специалистов. Мы не можем рядом с Никитиным посадить 10 человек, чтобы они учились»
1сегодня, 07:35
Виктор Козлов о Ливо: «Он навсегда останется в истории «Салавата» как человек, побивший рекорд Мозякина. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, в плей-офф он бы не косил»
4сегодня, 06:46
«Амур» подписал контракт на год с защитником Акмальдиновым, которого выменял у «Локомотива». Соглашение двустороннее
1сегодня, 06:35
Вячеслав Козлов о российских тренерах в НХЛ: «Федоров и Ларионов могли бы попробовать. Но из КХЛ туда трудно попасть. Чтобы получить предложение – нужны какие-то связи»
1сегодня, 06:22
Генменеджер «Ак Барса» о долгих переговорах по обмену прав на Денисенко: «Сложно было с «Локомотивом». Благодарность им, что выдержали определенный диалог»
2сегодня, 05:40
Экс-капитан «Куньлуня» Йип завершил карьеру в 40 лет: «Горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае. Надеюсь, что это дело будет продолжено»
сегодня, 05:10
Директор «Северстали» о составе: «В этом сезоне дедлайн 25 января. Добавился месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. Время есть»
сегодня, 03:58