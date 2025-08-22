Захаркин о работе в СКА: «На тренерскую скамейку меня не тянет. Там много нюансов, есть планы и политика клуба»
Игорь Захаркин заявил, что не планирует возвращаться к тренерской работе.
– Можете рассказать немного о своем новом статусе? Сейчас вы советник генерального директора СКА.
– Нет, об этом мы сейчас не говорим.
– Но на данный момент ваша основная занятость в Петербурге, верно? На сезон?
– Да.
– Будете ли выездные поездки с командой, или вы будете только в Петербурге?
– Определимся, посмотрим. У нас есть планы, есть политика клуба.
– С кем вы находитесь в большей связке – с Игорем Ларионовым?
– Я же сказал, давайте мы не будем сейчас подробно обсуждать мою работу в СКА. Там много нюансов.
– А на тренерскую скамейку вас не тянет?
– Нет, меня совсем не тянет на тренерскую скамейку. Мне комфортно на моем месте. Этого вполне достаточно, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.
