Холодилин о том, будут ли матчи с «Авангардом» принципиальными: «Конечно. Я много лет отыграл в клубе. Не терпится с ними сыграть»

Никита Холодилин высказался о матче с «Торпедо» (4:0) на Кубке мэра Москвы.

Нападающий ранее перешел в «Спартак» из «Авангарда» в результате обмена.

– Хорошо, что выиграли сегодня. Предыдущие матчи не очень сложились. Но завершили турнир на положительной ноте. Сейчас еще есть время подготовиться к старту сезона, разобрать ошибки.

– Как прошла ваша адаптация в «Спартаке»?

– Все хорошо. Коллектив принял, тренерский штаб сказал, что от меня требует.

– Готовы к конкуренции в команде?

– Я к ней всегда готов. Тем и интереснее, что есть стимул расти. Я знаю свои сильные стороны и понимаю, за счет чего могу выиграть конкуренцию.

– Матчи с «Авангардом» станут для вас принципиальными?

– Конечно. Я много лет отыграл в этом клубе. Не терпится с ними сыграть, – сказал нападающий «Спартака» Никита Холодилин.

Источник: «Матч ТВ»
