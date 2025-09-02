Яндекс Маркет стал партнером КХЛ: «Атрибутика клубов станет еще доступнее для фанатов по всей стране»

КХЛ заключила спонсорский договор с Яндекс Маркетом.

Маркет получил статус партнера и первого официального маркетплейса лиги. Соглашение рассчитано на три года.

На маркетплейсе появилась официальная витрина КХЛ, на которой представлена атрибутика лиги и ее клубов. В будущем ассортимент будет пополняться товарами других лицензиатов лиги.

Сотрудничество также включает совместные онлайн- и офлайн-активности: розыгрыши, тематические матчи, встречи с хоккеистами и специальные проекты для фанатов.

«Для нас важно, чтобы болельщики могли не только приходить на матчи, но и чувствовать сопричастность к нам в повседневной жизни. Теперь атрибутика КХЛ и клубов станет еще доступнее для фанатов по всей стране», – отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов .

«Мы хотим предложить сервис, который станет частью больших событий: впервые болельщики со всей страны получат доступ к атрибутике через единую витрину и с удобной доставкой.

Вместе с КХЛ мы будем дарить фанатам новые впечатления и запускать специальные активности – как онлайн, так и офлайн. Это и наш вклад в поддержку российского спорта, и способ сделать хоккей ближе к болельщикам», – заявил Андрей Довжик, директор по маркетингу Яндекс Маркета.

Все трансляции матчей КХЛ доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» с подпиской Яндекс Плюс.