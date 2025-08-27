Вице-президент КХЛ о зарплатах: «Деньги привлекаются в спорт, это хорошо. Футбол – игра номер один на планете. Но КХЛ развивается, растет популярность. Делаем это без колоссальных зарплат, как в других видах»

В КХЛ сравнили зарплаты российских хоккеистов и футболистов.

«Если деньги привлекаются в спорт, это всегда хорошо. И чем больше людей увлекается спортом, тем их больше. Скажем так, футбол выбрал эту модель.

И мы все знаем, что все равно футбол – это игра номер один на планете. И аудиторию, и рейтинги мы тоже видим.

Но вы можете наблюдать, как развивается сейчас Континентальная хоккейная лига, как она растет с точки зрения своей популярности.

Мы точно с точки зрения роста показываем колоссальные цифры и это можно делать без колоссальных зарплат, которые платятся в других видах спорта. Наш подход работает, и нас он полностью устраивает.

Я думаю, что и зарплаты, в любом случае будут расти. Есть неизбежная инфляция. Но, как я уже сказал, совершенно необязательно платить миллионы и миллиарды для того, чтобы быть популярными», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.