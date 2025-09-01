Вице-президент КХЛ о KHL World Games: «Есть заявки из стран СНГ и из Азии, рассматриваем проведение нескольких игр «Шанхая» в Китае. В сентябре точно объявим»

Сергей Доброхвалов заявил, что «Шанхай» может сыграть несколько матчей в Китае.

– Есть ли в планах лиги проведение KHL World Games в следующем сезоне? Где такие матчи могли бы пройти?

– Планы есть. Сейчас в проработке находится несколько заявок, мы рассматриваем возможность проведения нескольких игр «Шанхайских Драконов » в Китае.

Есть заявки и из стран СНГ, и из Азии. Будем выбирать что‑то одно, потому что с точки зрения целесообразности мы готовы проводить только один матч за сезон. Думаю, в сентябре уже точно объявим, где в этом сезоне будет проходить эта игра.

– То есть уже сейчас есть уверенность в том, что в сезоне‑2025/26 мы увидим KHL World Games?

– Все может произойти, может и совсем не сложиться. Сейчас есть проблемы с авиаперелетами, мы принимаем в расчет, что закрытые аэропорты могут помешать и в ходе сезона, подпортив регулярный чемпионат.

Мы проводим полноценную оценку финансовой и аудиторской составляющих. А после детального анализа примем решение, стоит ли проводить этот матч. И сразу сообщим, – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов .

