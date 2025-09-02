Вячеслав Фетисов считает хоккей спортом номер один в России.

30 августа состоялся шоу-матч Павла Дацюка с участием звезд мирового хоккея.

«Однозначно, хоккей – спорт номер один в нашей стране. Например, в субботу мы играли в Екатеринбурге, а на трибуны пришло 12 тысяч человек. Был большой праздник, Паша Дацюк сделал фантастический спектакль.

Это было интересно людям и прессе, даже несмотря на то, что федеральные каналы не присутствовали, а показывали очередной чемпионат Испании или Англии.

Хоккей остается главным видом спорта, и здесь нет никаких вопросов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Александр Овечкин: «Дацюк был примером для подражания. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь»